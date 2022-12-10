İki takım arasında oynanan tarihi maçta, tansiyon epey yüksekti.

Hollanda ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği Dünya Kupası'ndaki çeyrek final mücadelesi harika anların yaşanmasına neden oldu.

Messi'nin ekibi, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'un oyuna girmesiyle işler bir anda tersine döndü.

Hollandalı golcü, attığı iki golle Arjantin karşısında takımını beraberliğe taşıdı ve maçın uzatmalara gitmesini sağladı.

Mücadele sonunda, penaltı atışlarıyla sahadan galibiyetle ayrılan ekip Messi ve arkadaşlarının tarafıydı...

Ancak, maçın ardından iki takım oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı ve yaşanan kaos maç sonuna da yansıdı.

Ne oldu?

Maçtan sonra röportaj verdiği sırada Lionel Messi'nin, Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'a hakaret ettiği belirtildi.

Messi'nin, röportaj sırasında "Qué mirás bobo? Qué mirás? Andá, andá para allá...” yani "Ne bakıyorsun aptal! Ne bakıyorsun? Hadi yürü git!" anlamına gelen sözler söylediği açık bir şekilde ekrana yansıyor.

TYC'nin haberine göre, Messi bu hakareti o sırada kendisine bakan Weghorst'a söyledi.