Kariyerinin sonuna yaklaşan Uruguaylı golcünün, durmaya niyeti yok.

NE OLDU? Luis Suarez'in yeni kulübündeki gol hesabını açması, güzel bir vuruşla sadece beş dakika sürdü.

Gremio'yu 2-1'lik üstünlüğe taşıyan Uruguaylı golcü, daha sonra harika bir bitirişle 32. dakikada ikinci golünü kaydederken takımının üçüncü golünü atmış oldu.

Suarez, daha sonra ilk yarıda sadece 38 dakika sonra üst köşeye doğru sert bir vuruşla hat-trick yaptı ve ilk maçında ani bir etki yarattı.

Henüz ilk maçında hat-trick yapan Uruguaylı yıldız, taraftarları kendisine hayran bıraktı ve ileriye dönük kendisine güvenenlere umut verdi.

BÜYÜK RESİM: Suarez, yeni kulübüne Sao Luiz'e karşı rahat bir galibiyet hediye ederken maç 4-1 sona erdi ve tüm goller ilk yarıda geldi.

Sonuç, Gremio'nun yaklaşan Campeanato Gaucho'nun başlangıcından önce Recopa Gaucha'da sezonun ilk kupasını kazandığı anlamına geliyordu.

SUAREZ İÇİN SIRADA NE VAR? Etkileyici ilk gösterisinin ardından Uruguaylı yıldız, Cumartesi günü Gremio'nun Caxias do Sul deplasmanında lig mücadelesine başlamasıyla bir kez daha sahaya çıkacak.