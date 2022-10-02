NE OLDU? Erling Haaland, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan 51 milyon Sterlin (57 milyon Dolar) karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttuğunda, ondan beklentiler çok yüksekti.

Yıldız golcü, geldiğinden beri herkesi kendisine hayran bıraktı, ancak pazar günü oynanan Manchester United maçında inanılmaz bir Haaland vardı.

Kırmızı Şeytanlar'a karşı 3 gol atan Norveçli golcü, 2 de asist yaparak yıkıcı bir performans sergiledi.

BÜYÜK RESİM: Haaland, City için daha önce Crystal Palace ve Nottingham Forest maçlarında da üç gol atmıştı.

Ve şimdi Etihad Stadyumu'nda art arda üçüncü kez hat-trick sevincini yaşadı.

Premier Lig rekoru kıran 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 gole ulaştı.