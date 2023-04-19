Al Nassr kaptanı Ronaldo, "Messi" tezahüratlarıyla kendisini kızdırmaya çalışan taraftarlara sert çıkıştı.

NE OLDU? Salı günü oynanan Al Hilal ile Al Nassr arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmasında, rakip taraftarlar Ronaldo'yu kızdırmak için bilindik bir yönteme başvurdu.

Al-Hilal taraftarları, Al-Nassr oyuncularının maç öncesinde ısınmaya çıktıkları sırada Ronaldo'yu hedef alarak "Messi" tezahüratlarıyla karşıladılar.

Hep bir ağızdan "Messi" diye bağırdıktan sonra, Ronaldo'nun maçtaki performansına bakıldığında istedikleri etkiyi yarattıklarını söylemek mümkün...

Çünkü Portekizli süperstarın takımı Al Nassr, maçı 2-0 kaybederek şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun ekibi, Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışında bir maç fazla oynamasına rağmen lider Al Ittihad'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.

Bu yüzden, karşılaşmanın ardından Ronaldo'nun oldukça sinirli ve gergin olduğu gözlerden kaçmadı.

Portekizli yıldız, Al-Hilal taraftarlarının kendisine yönelik yaptığı "Messi" tezahüratına müstehcen bir yanıt vererek kasıklarını tutuyormuş gibi yaptı ve herkesi büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Bunun gibi tepkiler, rakip taraftarların alaylarına karşı zaten hassas bir tepki gösterdiği için Ronaldo'yu gelecekte daha da kolay bir hedef haline getirebilir.

Al-Nassr takımı, 24 Nisan'da Al-Wehda'ya karşı oynayacakları Kral Kupası yarı final maçında aldıkları bu mağlubiyeti telafi etmeye çalışacaklar.