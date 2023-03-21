Şüphesiz ki Arjantinli süperstar, şu anda ülkesinin 1 numaralı halk kahramanı...

NE OLDU? Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Arjantin Milli Takımı'na Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda zaferi getirdi.

Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Messi, ülkesi Arjantin'de resmen bir halk kahramanına dönüştü.

Messi'nin, Paris Saint-Germain'deki geleceğiyle ilgili akıllarda şimdilik soru işareti olsa da ülkesinde büyük bir saygı gördüğü kesin...

35 yaşındaki yıldız, milli arada ülkesinin yolunu tuttu ve vatandaşları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Son dönemdeki performansıyla Fransa'da eleştirilen yıldız oyuncu, Güney Amerika'daki yurttaşlarının gözünde bir kahraman olmaya devam ediyor.

Tam da bu yüzden, ülkesindeki bir restorandan çıkarken Messi'yi görmek isteyen kalabalık tarafından izdiham oluştu ve resmen Arjantinli süperstarı görmek için birbirlerini ezdiler.

BÜYÜK RESİM: Messi, futbol dünyasının tüm zamanların en iyilerinden biri olarak gösteriliyor ve Arjantin'de bu tür bir ilgi görmesi gayet normal.

Ancak, yine de kalabalığın oluşturduğu izdiham ve panik, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

SIRADA NE VAR? Messi'li Arjantin, Mart ayında Panama ve Curacao'ya karşı iki dostluk maçı oynayacak ve Arjantinliler, bir kez daha hayranı oldukları adamı ülkesinin formasıyla izleyebilecekler.