Real Madrid, Manchester City'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirken Arda Güler'in sevinci görülmeye değerdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Manchester City ile Real Madrid, 3-3'ün rövanşında kozlarını paylaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede Rodygo, 12. dakikada Real Madrid'i öne geçirdi.

Ev sahibi Manchester City bulduğu fırsatlarda kaleci Lunin'i geçemeyince ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahasına yığan City, aradığı golü 76. dakikada De Bruyne ile buldu. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve uzatmalara gidildi.

Uzatmadan da sonuç çıkmadı

Ekstra 30 dakikada da eşitlik bozulmadı ve tur atlayan tarafı penaltılar belirledi. Manchester City'de Julian Alvarez, Phil Foden ve kaleci Ederson, atışları gole çevirirken, Bernardo Silva ve Mateo Kovacic penaltıdan yararlanamadı.

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Real Madrid'de ise Jude Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho ve Antonio Rüdiger penaltı noktasından golle ayrıldı. Konuk takımda penaltıyı golle sonuçlandıramayan tek isim Luka Modric oldu.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Real Madrid adını yarı finale yazdırdı.

Arda Güler süre alamadı

Öte yandan milli futbolcu Arda Güler, maçta forma şansı bulamadı. Yıldız futbolcunun maç sonu sevinci ise görülmeye değerdi.

Arda Güler, 'abi' dediği Rüdiger'i kaldırmaya çalıştı ve o anlar sosyal medyada viral oldu.

İşte o görüntü: