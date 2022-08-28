İZLE | Robert Lewandowski, Camp Nou'yu topuk golüyle salladı

Robert Lewandowski, Real Valladolid'e karşı harika bir topuk golüne imza atarken Barcelona formasıyla iki gol kaydetti.

Lewandowski iki klas bitiriş ile yıldızlaştı

Polonyalı golcü, Camp Nou'da ikinci lig maçına çıktı

Barcelona son iki maçta 7 gol kaydetti

NE OLDU? Robert Lewandowski'nin kendini La Liga'ya tanıtması için üç maç yeterli oldu. Polonyalı golcü, Camp Nou'daki ilk golünü Valladolid'e karşı muhteşem bir bitirişle kaydetti.

BÜYÜK RESİM: Lewandowski bu yaz Bayern Münih'ten 50 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu ve iz bırakacağını şimdiden Camp Nou'da kanıtladı. Katalan devi, Real Madrid ile şampiyonluk yarışı verirken forvetin şimdiden dört golü var.