İZLE | Robert Lewandowski, Camp Nou'yu topuk golüyle salladı

- Lewandowski iki klas bitiriş ile yıldızlaştı
- Polonyalı golcü, Camp Nou'da ikinci lig maçına çıktı
- Barcelona son iki maçta 7 gol kaydetti
NE OLDU? Robert Lewandowski'nin kendini La Liga'ya tanıtması için üç maç yeterli oldu. Polonyalı golcü, Camp Nou'daki ilk golünü Valladolid'e karşı muhteşem bir bitirişle kaydetti.
Robert Lewandowski'den klas bitiriş! 👌 @gokhan_abdik @ekehale #BarçaValladolid pic.twitter.com/rbjP3isUYo— S Sport (@ssporttr) August 28, 2022
Robert Lewandowski tam gaz devam ediyor! 🔥🔥 @gokhan_abdik @ekehale #BarçaValladolid pic.twitter.com/J9cONI0WFF— S Sport (@ssporttr) August 28, 2022
BÜYÜK RESİM: Lewandowski bu yaz Bayern Münih'ten 50 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu ve iz bırakacağını şimdiden Camp Nou'da kanıtladı. Katalan devi, Real Madrid ile şampiyonluk yarışı verirken forvetin şimdiden dört golü var.