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Can Özer

İZLE: Arda Güler, Real Madrid formasıyla 3. golünü Granada'ya karşı attı

Arda GulerReal MadridGranada - Real MadridGranadaLa Liga

Arda Güler, Granada karşısında Real Madrid'in ikinci golünü kaydetmeyi başardı ve skoru 2-0'a getirdi.

Granada ile Real Madrid arasında La Liga'nın 25. haftasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, rakip fileleri yine boş geçirmedi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, mücadelenin 45+2. dakikasında ağları havalandırmayı başardı.

Real Madrid, mücadeleyi deplasmanda 4-0 kazanmayı başardı.

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İşte o anlar

İşte Arda Güler'in golünü kaydettiği o pozisyon:

Arda Güler, böylelikle Real Madrid formasıyla süre aldığı 200 dakikada 3. golünü kaydetti.

Gelecek maçlar

Yıldız futbolcu Granada maçının ilk yarısı sona erdiğinde ise hakem Pablo Fuertes ile şakalaşırken kameralara yansıdı.

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