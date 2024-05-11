Granada ile Real Madrid arasında La Liga'nın 25. haftasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, rakip fileleri yine boş geçirmedi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı, mücadelenin 45+2. dakikasında ağları havalandırmayı başardı.
Real Madrid, mücadeleyi deplasmanda 4-0 kazanmayı başardı.
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İşte o anlar
İşte Arda Güler'in golünü kaydettiği o pozisyon:
Arda Güler, böylelikle Real Madrid formasıyla süre aldığı 200 dakikada 3. golünü kaydetti.
Gelecek maçlar
Yıldız futbolcu Granada maçının ilk yarısı sona erdiğinde ise hakem Pablo Fuertes ile şakalaşırken kameralara yansıdı.