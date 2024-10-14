Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine devam ediyor.

Son maçta Samsun'da Karadağ ile karşılaşan ve rakibini İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup ederek liderliğe yükselen ay-yıldızlı takım, liderliğini devam ettirme amacında.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, bu amaç doğrultusunda bu gece İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta mücadelesinde bu gece İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Polonyalı hakem Sylwestrzak'ın yöneteceği mücadele TV 8 kanalından ve EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.