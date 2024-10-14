Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine devam ediyor.
Son maçta Samsun'da Karadağ ile karşılaşan ve rakibini İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup ederek liderliğe yükselen ay-yıldızlı takım, liderliğini devam ettirme amacında.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri, bu amaç doğrultusunda bu gece İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta mücadelesinde bu gece İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Gelecek maç
Polonyalı hakem Sylwestrzak'ın yöneteceği mücadele TV 8 kanalından ve EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|İzlanda-Türkiye
|14 Ekim Pazartesi
|21.45
|TV 8 & EXXEN