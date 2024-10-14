İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, ertelenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak maç, planlandığı saatte oynanacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam saat 21.45'te oynanması gereken İzlanda - Türkiye maçının ertelenmesi gündemdeydi.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın beIN SPORTS'a verdiği bilgiye göre, başkent Reykjavi̇k'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava ve zemin konuşlları nedeniyle 15 Ekim Salı gününe ertelenebilirdi. Ancak karar bu yönde çıkmadı.

Ceyhun kazancı ne söyledi?

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, İzlanda-Türkiye maçının ertelenme ihtimali ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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"Saha şu an don halinde. Saat 17.00’de toplantı olacak. İzlanda - Türkiye maçının erteleme ihtimali yüzde 51."

UEFA kararı verdi: Maç oynanacak

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu.

Stadyumda akşam gerçekleştirilen son kontrollerin ardından zeminin maç oynanmasına uygun olduğu kararı verildi. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu da zemini inceleyenler arasında yer aldı.

Bu incelemenin ardından karşılaşmanın planladığı gibi bu akşam oynanmasına karar verildiği duyuruldu.

İzlanda ile Türkiye arasında Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak.