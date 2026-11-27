Reklam

Ingvar Jonsson hayatını kaybetti. 37 yaşındaki kaleci, son lig şampiyonu Víkingur'da forma giyiyordu ve Euro 2016'da öne çıkan eski İzlanda millî takım oyuncularındandı. Ingvar Jonsson, kanserle uzun süren mücadelesinin ardından 25 Kasım Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

Víkingur, yaptığı açıklamada şunları duyurdu: “Sevgili dostumuz ve takım arkadaşımız, Víkingur kalecisi Ingvar Jonsson'un 25 Kasım Çarşamba günü sevdiklerinin yanında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ve derin bir acıyla duyuruyoruz. Kulübün ve tüm Víkingur taraftarlarının kalbi, ailesi ve sevdikleriyle birlikte. En içten taziyelerimizi sunuyoruz.”

Ingvar Jonsson son kez geçtiğimiz 3 Mayıs'ta Keflavik karşısında forma giydi. Kariyerinde dört lig şampiyonluğu ve üç İzlanda Süper Kupası kazandı. Ayrıca Norveç'te Start, Sandnes ve Sandefjord, Danimarka'da ise Viborg formalarını giydi.

İzlanda formasıyla toplam sekiz maça çıktı ve millî takımın unutulmaz Avrupa Şampiyonası serüveninde yer aldı. İzlanda, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada Avrupa Şampiyonası finallerine tarihindeki ilk katılımında çeyrek finale yükselerek Avrupa'yı şaşırttı.