Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'un sözleşme yenileme dosyasında gerçek bir çıkmazla karşı karşıya. Kraliyet kulübü, takımın diğer yıldızlarının abartılı mali taleplerinden oluşacak bir dalganın önünü açabilecek tehlikeli bir emsal yaratmaktan kaçınmak için var gücüyle çabalarken, oyuncu kendisine sunulan yenileme tekliflerini reddetmeyi sürdürüyor.

İspanyol "Cadena Ser" radyosundaki "El Larguero" programı, Vinicius'un Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e katıldığında aldığı imza bonusuna benzer devasa bir yenileme primi talep ettiğini, buna ek olarak görüntü haklarından daha büyük bir pay istediğini ortaya koydu. Kulüp ise takımın mali yapısının istikrarını tehdit edecek bir emsal yaratma korkusuyla bunu kesin bir dille reddediyor.

Spor analisti Marcos Lopez, aynı programda Vinicius'un taleplerine yanıt vermenin tehlikesine dikkat çekerek şunları söyledi: "Real Madrid'in ona yenileme primi vermeyi reddetmesinin sebebini anlıyorum; çünkü bir oyuncudan sözleşmesini yenilemesi için prim ödemesinin istenmesi bana çok büyük bir haksızlık gibi geliyor. Eğer bunu kabul edersek, ardından Bellingham gelir, sonra Valverde, sonra diğerleri... ve bu iş iyi bitmez."

Lopez, yıldızların mali taleplerine boyun eğmenin tehlikesine çarpıcı bir örnek olarak Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile yaşadığı durumu gösterdi ve şunu ekledi: "Paris'te Mbappe ile ne olduğuna bir bakın; bu kapıyı araladığınızda işler genellikle iyi bitmiyor."

Bu kriz kritik bir zamanlamada geliyor; çünkü Vinicius'un önümüzdeki ocak ayından itibaren dünyadaki herhangi bir kulüple serbestçe pazarlık yapabilmesine yalnızca 5 ay kaldı. Bu durum Real Madrid'i zorlu bir denklemin önüne koyuyor: Ya oyuncunun taleplerine boyun eğip tehlikeli bir emsal yaratmak ya da onu bedavaya kaybetme riskini almak.

İspanyol "Diario As" gazetesine göre, Vinicius ile kulüp arasındaki ilişkinin bozulması, bir gecede takımın bir numaralı yıldızı hâline gelen Mbappe'nin katılımıyla başladı. Bu durum Brezilyalının rolünün, kabullenmediği ikincil bir role gerilemesine yol açtı ve onu Fransız oyuncuyla aynı muameleyi talep etmeye itti.

"El Larguero" programının sunucusu Aritz Aduriz, Vinicius'un artık şartlarını dayatmasına imkân veren bir konumda olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Real Madrid'in gelecek projesinden bahsediyoruz ve Vinicius iki yıl önceki gibi değil. Kulüp ona devasa bir sözleşme sunuyor, ama o artık eskiden olduğu oyuncu değil ve bence seviyesi düşüşte."

Real Madrid'in, sonu Vinicius'un ayrılığına varsa dahi, ona yenileme primi verme konusundaki reddedici tutumunda kararlı olduğu görülüyor. Bu, takımın geri kalan yıldızlarına, kulübün uzun vadede mali istikrarını tehdit edecek bir emsal yaratabilecek hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğine dair net bir mesaj niteliğinde.