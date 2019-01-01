Ivanildo Fernandes'in sakatlığı 1 ay sürebilir
Trabzonspor'un Portekizli savunmacısı Ivanildo Fernandes, 2-2 biten Gençlerbirliği maçının ilk yarısında sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakmıştı.
Sahayı sedyeyle terkeden 23 yaşındaki oyuncu, bordo mavili taraftarları korkutmuştu.
Trabzonspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ivanildo Fernandes'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Ivanildo Fernandes’in sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) September 16, 2019
Detaylar👉 https://t.co/7Z81RYfxfT pic.twitter.com/SnHvJou0xy
Bordo mavili ekibin yaptığı duyuruda aşşağıdaki ifadelere yer verildi:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Ivanildo Fernandes’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes‘in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti"
Ivanildo Fernandes, yaz transfer döneminde katıldığı Trabzonspor adına iki maça çıkmıştı.