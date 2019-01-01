Ivanildo Fernandes'in sakatlığı 1 ay sürebilir

Bordo mavili kulüp, Portekizli oyuncunun sakatlığı hakkında bir açıklama yayınladı.

'un Portekizli savunmacısı Ivanildo Fernandes, 2-2 biten maçının ilk yarısında sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakmıştı.

Sahayı sedyeyle terkeden 23 yaşındaki oyuncu, bordo mavili taraftarları korkutmuştu.

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ivanildo Fernandes'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bordo mavili ekibin yaptığı duyuruda aşşağıdaki ifadelere yer verildi:

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"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Ivanildo Fernandes’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes‘in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti"

Ivanildo Fernandes, yaz transfer döneminde katıldığı Trabzonspor adına iki maça çıkmıştı.