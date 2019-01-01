Ivan Rakitic: Kendimi sadece Barcelona'da görüyorum

Barcelona'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic, Katalan ekibinde kalmak istediğini vurguladı.

Adı zaman zaman transfer dedikodularına karışan Ivan Rakitic, kariyeriyle ilgili oldukça net açıklamalarda bulundu.

Paris Saint-Germain'in transfer gündeminde olduğu iddia edilen Rakitic, Barcelona'da kalmak istediğini belirterek ''Barcelona'yla 3 yıllık daha sözleşmem var. Burada kalmak istiyorum'' şeklinde konuştu.

Kendisine olan ilgiden dolayı minnettar olduğunu ifade eden Rakitic, ''Eğer büyük kulüpler beni istiyorlarsa, benimle ilgileniyorlarsa bu durum benim için büyük bir onur kaynağı. Ancak ben kendimi sadece Barcelona'da görüyorum'' dedi.

Barcelona'da kalmak istediğini açık bir şekilde ifade eden Rakitic, Katalann ekibindeki beşinci sezonunu geçiriyor. Takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen 30 yaşındaki futbolcu, 2014 yazında Sevilla'dan 18 milyon euro'ya transfer edilmişti.