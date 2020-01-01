Ivan Rakitic, Hırvatistan Millî Takımı'nı bıraktı

Sevilla'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic millî takıma veda etti.

Futbol Federasyonunun (HNS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hırvatistan formasıyla 106 maçta 15 gol atan 32 yaşındaki Rakitic'in millî takıma veda ettiği ifade edildi.

Federasyonun paylaşımında Rakitic'in de açıklamalarına yer verilirken, tecrübeli Hırvat futbolcu millî takımdan ayrılma kararını "kariyerindeki en zor karar" olarak nitelendirdi.

Millî forma ile oynadığı her maçtan büyük keyif aldığını kaydeden Rakitic, dünya ikincisi oldukları 2018 FIFA Dünya Kupası'nın kariyerinin en unutulmaz anı olarak kalacağını belirtti.

Millî takımın "en büyük taraftarı" olarak kalmaya devam edeceğini kaydeden Rakitic, beraber forma giydiği millî takımdaki tüm arkadaşlarına başarılar diledi.

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2014 yılından beri forması giyen Hırvat futbolcu, sezon başında eski takımı 'ya transfer olmuştu.