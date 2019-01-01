Ivan Rakitic'in Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyor
Ivan Rakitic, bu sezon Barcelona adına 42 kez sahaya çıkarak teknik direktör Ernesto Valverde'nin en güvendiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.
2014 yılında Katalan ekibine katılan Rakitic için Sevilla'ya 18 milyon Euro bonservis ücreti ödenmişti.
El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona Ajax'tan Frenkie de Jong'u transfer etmesinin üzerine Rakitic ile yolları ayırabilir.
Aynı haberde yer alan ifadeye göre Barcelona, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunun 31 yaşında olması sebebiyle sebebiyle satışının giderek zorlaşacağını düşünüyor.
Katalan kulübünün Hırvat oyuncu için istediği bonservis bedeli ise 50 milyon Euro.
Habere göre, Rakitic ile yakından ilgilenen kulüplerin arasında Inter, Manchester United ve Paris Saint-Germain bulunuyor.
Hırvat oyuncu, Barcelona adına 2014 yılından bu yana tam 256 kez sahaya çıktı.