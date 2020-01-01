Ivan Rakitic: Futbol oynama riskini almak istiyorum

Barcelona'nın Hırvat yıldızı, bütün sağlık risklerine rağmen La Liga'nın yeniden başlamasından mutluluk duyacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınmadan önce 'da , sezonun bitimine 11 maç kala lider 'in 2 puan önünde lider konumda bulunuyor.

2014-15 sezonundan bu yana Katalan ekibin formasını giyen Ivan Rakitic, toplumun futbola çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Marca'ya konuşan Rakitic "Futbol oynamak istiyorum. En iyi sağlık şartları sağlandığı takdirde yeniden başlamalıyız ama bu şartların hiçbir zaman yüzde 100 olmayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Riskler, bütün sektördeki çalışanlar için geçerli. Marketlerde çalışan bu riski alıyorlar ve ben de almak istiyorum. Bu bizim taraftarlarımıza olan borcumuz" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Futbol dünyasındaki insanları daha duyarlı olmaya davet eden 32 yaşındaki oyuncu "Herkes ekonomik sorunlar, Avrupa kupaları, takvim, küme düşenler ve lige yükselenler hakkında konuşuyor ama kimsenin insanların sağlığı hakkında konuştuğunu duymadım" şeklinde konuştu.

Bu sezon Barcelona formasıyla oynadığı 31 resmi maçta gol sevinci yaşayamayan Rakitic, 4 asist kaydetti.