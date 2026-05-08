Ivan Perisic, tarihi şampiyonluğun ardından PSV Kadın Takımı ile kutlama yapıyor

PSV Kadınlar, cuma günü kulüp tarihindeki ilk Hollanda şampiyonluğuna ulaştı. ADO Den Vrouwen’i 2-0 mağlup etmek, ligin sondan bir önceki haftasında şampiyonluğu garantilemek için yeterli oldu.

Riola Xhemaili, maçın üçüncü dakikasında attığı golle PSV'ye rüya gibi bir başlangıç yaşattı. ADO geri dönmeye çalıştı ve bir saat sonra De Herdgang'da skoru 1-1'e getirecek gibi görünüyordu. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

Fenna Kalma, maçın bitimine 15 dakika kala bir ribaunttan 2-0'ı yaparak PSV'nin tarihindeki ilk şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Şampiyonluk, maçın son dakikalarında tehlikeye girmedi ve son düdüğün ardından sahada ve tribünlerde büyük bir kutlama yaşandı.

Bu galibiyetle PSV, takipçileri Ajax ve FC Twente'nin artık yakalayamayacağı bir konuma geldi. Her iki kulüp de son maç gününde Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılmak için son bileti kapmak üzere mücadele edecek.

PSV Kadınlar'ın şampiyonluk maçını Cuma günü Ivan Perisic, Mauro Júnior ve Couhaib Driouech gibi isimler izledi. Perisic, kadın takımının ilk lig şampiyonluğuna atıfta bulunmak için üzerinde 1 rakamı yazılı plastik bir kase tutuyordu.

Perisic ve arkadaşları geçen ay Hollanda şampiyonu oldular. Bu, Eindhoven kulübünün tarihindeki 27. şampiyonluktu. Şampiyon bu sezon iki kez daha sahaya çıkacak, ilk maç Pazar günü Go Ahead Eagles ile oynanacak.