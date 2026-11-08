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Rian Rosendaal
Çeviri:

Ivan Perisic, PSV'nin SC Cambuur karşısındaki maç kadrosunda yer almıyor

Cambuur - PSV Eindhoven
Cambuur
PSV Eindhoven
Eredivisie

PSV, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında aldığı 1-2'lik yenilgiyi pazar günü SC Cambuur maçında telafi etmek istiyor. Peter Bosz, Leeuwarden'da saat 16.45'te başlayacak karşılaşmaya hangi oyuncularla çıkacağını belirledi.

Cambuur karşısında kaleyi Matej Kovar koruyacak. Savunmada sürpriz yok: Sağdan sola Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo ve Filip Kostic ilk 11'de yer alacak. Çarşamba günü Carlos Forbs karşısında oldukça zorlanan Kostic'e bir şans daha verildi.

Bosz, PSV'nin orta sahasında alışılmış isimleri tercih etti. Brugge karşısında gol atan Kodai Sano, Guus Til ve Mauro Júnior, Leeuwarden'daki Kooi Stadion'da ilk 11'de sahaya çıkacak.

Brugge maçında başından yaralanan ve başına bandaj takan Ivan Perisic, kadroya girecek kadar hazır bulunmadı. Onun yerini Esmir Bajraktarevic alırken Sven Mijnans ve Ruben van Bommel, Eindhoven ekibinin hücum hattını tamamlıyor. 

SC Cambuur'un ilk 11'i: Jansen; Bouah, Baouf, Van Duijl, Costarelli; Maertens, Souren, El Arguioui; Ceka, Binder, Hamache. 

Gelecek maçlar
CAM

CAM

Eredivisie

08 Kas 2026

PSV

PSV

PSV'nin ilk 11'i: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Jr., Til, Sano; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel. 

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