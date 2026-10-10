İttihad'ın teknik direktörü Hollandalı Jens Toornstra, cumartesi akşamı Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında takımının Hilal'e 3-2 mağlup olmasının ardından hayal kırıklığını dile getirdi. Oyuncularının son ana kadar ellerinden gelen her şeyi ortaya koyduğunu vurgulayan Toornstra, hatalardan ders çıkarmanın ve hızlıca bir sonraki maça odaklanmanın gerekliliğinin altını çizdi.

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Toornstra maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Maçı kaybettik, fiziksel olarak her şeyimizi verdik ve sertlik anlamında sonuna kadar savaştık." Hollandalı teknik adam, İttihad'ın güçlü bir rakip karşısında büyük bir çaba sarf ettiğini, ancak hedeflediği sonucu alamadığını belirtti.

Hollandalı teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Büyük bir takıma karşı oynadık. Sanırım son 50 maçta iki kez kaybetmişler, bilmiyorum, ve bizim gelişmemiz gerekiyor. Bu takımı yenmemiz gerekiyordu, sonuna kadar elimizdeki her şeyi verdik, ama ders çıkarmalıyız ve bir sonraki maça odaklanacağız."

Toornstra, George hakkındaki tutumunu açıkladı ve El Gamdi'yi övdü

Toornstra, yabancı oyuncularla ilgili teknik tercihlerine değinerek, bazı oyuncuların forma giymemesinin onların yeteneklerini küçümsemek anlamına gelmediğini açıkladı ve şöyle konuştu: "George harika bir oyuncu ve onu seviyorum, ancak kurallar her maçta sadece 8 yabancı oyuncu kaydetmeme izin veriyor ve karşılaşmada forma giyen tüm oyuncular üzerlerine düşeni yaptı."

Teknik adam ayrıca, Klasiko'da üstün bir performans sergileyen orta saha oyuncusu Ahmed el Gamdi'yi dikkat çekici bir şekilde övdü ve onu maçtaki tüm oyuncular arasında en iyisi olarak değerlendirdi. Toornstra şunları söyledi: "Ahmed el Gamdi harika bir maç çıkardı, bence maçın en iyi oyuncusu o."

El Celeydan neden yoktu? Toornstra tutumunu açıklıyor

Savunma tercihleriyle ilgili olarak Toornstra, El Celeydan'ın geçtiğimiz dönemde yaşadığı sakatlığın Hilal maçı öncesindeki hesaplarını etkilediğini açıkladı ve bu çaptaki bir maçın fiziksel ve teknik olarak en hazır oyunculara güvenmeyi gerektirdiğini belirtti.

İttihad'ın teknik direktörü şunları söyledi: "Geçtiğimiz dönem boyunca El Celeydan sakattı ve Hilal maçı gibi bir karşılaşma hazır olan oyuncuyu sahaya sürmemi gerektiriyor; Mühennad eş Şınkıti üzerine düşeni yaptı."

Toornstra'nın açıklamaları, İttihad'ın bu sezon Roshn Ligi'ndeki yenilgisiz serisini sona erdiren mağlubiyetin ardından geldi. Takımın puanı 17'de kalırken, lider Hilal'in dört puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Hollandalı teknik adam, oyuncularının Klasiko'dan ders çıkarmasını ve takımın lig zirvesi için mücadeleye devam etmek adına hızla galibiyet yoluna geri dönmesini umuyor.