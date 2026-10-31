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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Çeviri:

Ittihad'ın kalbine darbe: Richard Rios'un kaçıracağı maçlar belli oldu

R. Rios
Al Ittihad - Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
Premier Lig
Al Ittihad - Al-Ain
Al-Ain
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Kolombiya
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Kolombiyalı oyuncu ne zaman dönecek?

Basın raporları, İttihad'ın orta saha oyuncusu Kolombiyalı Richard Ríos'un, Suudi Roshn Ligi'ndeki Abha maçında yaşadığı sakatlığın ardından kaçıracağı maçları ortaya koydu.

İttihad, dün Cuma günü ev sahibi Abha ile karşılaştığı ve Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri Stadı'nda oynanan Roshn Ligi'nin on ikinci haftasındaki maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maçta Richard Ríos sol ayak bileğinde bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık, maçın başlamasından sadece 8 dakika sonra sahadan çıkmasına neden oldu; sakatlığın ciddi olması ve uzun süreli bir yokluğa yol açması endişeleri gündeme geldi.

Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesi, Kolombiyalı orta saha oyuncusunun, yaşadığı sakatlığın niteliği tam olarak öğrenilene kadar İttihad'da başlangıçta iki maç forma giyemeyeceğini belirtti.

Gelecek maçlar
ITT

ITT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALA

ALA

ITT

ITT

Premier Lig

06 Kas 2026

NEO

NEO

İttihad, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasının dördüncü haftasında yarından sonraki gün Pazartesi, Emirlikler temsilcisi Al Ain'i ağırlayacak; ardından Cuma günü Roshn Ligi'nin on üçüncü haftasında Neom'u konuk edecek.

Ríos'un kaçırabileceği diğer maçlar, dün Cuma günü Abha maçının bitiminin ardından Cidde'ye dönüşünün hemen akabinde geçirdiği tıbbi muayenelerin sonuçları ortaya çıktıktan sonra belirlenecek.

Hatırlatmak gerekirse, Ríos geçen yaz transfer döneminde Portekizli Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak İttihad'a katılmıştı ve takımla çıktığı 9 maçta bir gol atıp iki asist yapmıştı.

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