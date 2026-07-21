Ittihad kulübü, Ettifak kulübünün kanat oyuncusu Halid el-Ganam'ı önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna katma girişimine yeniden döndü.

Basında çıkan haberler, Alman teknik direktör Jens Wiessing'in transfere nihai onayını vermemesi nedeniyle Ittihad kulübünün önümüzdeki yaz transfer döneminde Halid el-Ganam'ı kadrosuna katma fikrinden vazgeçtiğini teyit etmişti.

Ancak güvenilir gazeteci Ben Jacobs, resmi "X" hesabından paylaştığı bir gönderide, Ittihad'ın Halid el-Ganam transferi üzerinde çalışmaya devam ettiğini, fakat üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle mali konularda aşırıya kaçmayı reddettiğini teyit etti.

Ben Jacobs, Suudi kanat oyuncusuna Roshn Ligi'nde iki kulübün, Kadisiye ve Ahli'nin de ilgi gösterdiğini belirtti.

Aynı zamanda Ettifak kulübü bu haberleri görmezden geldi ve el-Ganam için, hazırlık programının ilk aşamasından ve İspanya'daki ikinci aşamanın başından uzak kalmasının ardından fiziksel seviyesini yeniden kazanması amacıyla özel bir program hazırlamaya başladı. Bu bilgi Suudi "El-Riyadiyye" gazetesine dayanıyor.

25 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan Milli Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katılıp grup aşamasından elenmesinin ardından geçtiğimiz dönemde ek bir dinlenme süresi elde etti.

Ettifak'ın yıldızı, geçtiğimiz sezon sergilediği üstün performansların ardından birçok kulübün ilgisini çekmişti; 13 golle Roshn Ligi'nde en fazla gol atan Suudi oyuncu olmuştu.

El-Ganam daha önce birçok Suudi kulübünde forma giymişti; ilk takımıyla bir sezon oynadığı Kadisiye'den başlayarak 3 yıl formasını giydiği Nasr, Feth ve Ettifak'ın yanı sıra iki sezon önce kiralık olarak oynadığı Hilal'de de yer almıştı.