Nassr, mevcut yaz transfer döneminde herhangi bir transfer gerçekleştirmeyen Suudi Roshn Ligi'ndeki tek kulüp haline geldi.

Ettifaq, dün Çarşamba günü yaz transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştirerek, Yunan ekibi AEK ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Kosova Milli Takımı'nın oyun kurucusu Bersant Celina'yı bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

Ettifaq'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi, kulübün bazı mali kısıtlamalara tabi olmasının ardından, Suudi Ligi'ndeki transfer komitesinin onayını almasının ardından gerçekleşti.

Böylece, henüz hiçbir yeni oyuncu transfer etmeyen Nassr dışında, Suudi Roshn Ligi'ndeki tüm takımlar mevcut yaz transfer döneminde en az bir transfer gerçekleştirmiş oldu.

Nassr, İspanyol ekibi Real Mallorca ile Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'yı mevcut yaz transfer döneminde kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardı; ancak Nassr'a getirilen mali kısıtlamalar nedeniyle transfer henüz tamamlanmadı.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesinin daha önceki bir raporuna göre, Nassr borç boyutunda büyük bir şişkinlik yaşıyor; borçlar 800 milyon riyale ulaşmış durumda ve bu da kulübe yeni transferler yapmasını engelleyen mali kısıtlamaların getirilmesini gerektirdi.

Bu durum, Suudi Ligi şampiyonunun yeni bazı transferlere ihtiyaç duyduğu bir dönemde geldi; özellikle Hırvat Marcelo Brozovic'in geçen sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmasının ardından.

Nassr taraftarları, bu krizin mümkün olan en kısa sürede çözülmesini umuyor; özellikle Suudi Roshn Ligi'nin bir hafta sonra başlayacak olması nedeniyle.

Nassr, Roshn Ligi'ndeki serüvenine bu ayın 15 Ağustos Cumartesi günü, turnuvanın ilk haftasında Fetih ile karşılaşarak başlayacak.