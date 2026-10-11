Avrupa Futbol Federasyonları Birliği hakem komitesi, İtalyan hakem Marco Guida'nın salı akşamı oynanacak Barcelona - Galatasaray maçını yöneteceğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta müsabakaları kapsamındaki karşılaşma, İstanbul'daki Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesine göre, 45 yaşındaki Marco Guida merakla beklenen karşılaşmayı yönetecek; video yardımcı hakem odasında ise kendisine İtalyan vatandaşı Marco Di Bello yardımcı olacak.

Hakemlik kariyerine 2010 yılında başlayan ve 2014'te uluslararası kokart alan Guida, şu anda İtalyan futbolunun en deneyimli hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Barcelona - Galatasaray karşılaşması, Guida'nın bu sezon Avrupa kupalarında yöneteceği üçüncü, Şampiyonlar Ligi'nde ise ikinci maç olacak. İtalyan hakem daha önce turnuvanın eleme turlarında bir müsabaka yönetmişti.

Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Bu, İtalyan hakemin Avrupa kupalarında Barcelona'nın bir maçını yönettiği üçüncü kez olacak. Katalan ekibi, Guida'nın yönettiği önceki iki karşılaşmanın hiçbirinde kazanmayı başaramadı.

Guida'nın Barcelona için yönettiği son karşılaşma geçen sezon, son 16 turu ilk maçında olmuştu. Katalan ekibi, İngiltere'de Newcastle United ile 1-1 berabere kalmıştı.

İlk karşılaşma ise Barcelona'nın 2022-2023 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e yaptığı ziyarete dayanıyor. Katalan ekibi, 13 Aralık 2022'de oynanan o maçı 3-2 kaybetmişti.

Buna karşılık Guida, daha önce Galatasaray'ın iki maçını yönetti; Türk ekibi bu karşılaşmalarda bir galibiyet ve bir yenilgi aldı.

İtalyan hakemin Galatasaray için yönettiği son maç, geçen sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Eintracht Frankfurt karşısında olmuş ve Türk ekibinin 5-1'lik yenilgisiyle sonuçlanmıştı.



