GOAL İtalya'dan Lelio Donato, Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun AS Roma dönemini anlattı.

GOAL'ün İtalya muhabiri Lelio Donato, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından önemli açıklamlalarda bulundu.

İtalyan gazeteci, Portelizli teknik adamın AS Roma dönemini değerlendirdi.

'Sıkıcı olmakla eleştirildi'

Mourinho'nun AS Roma'ya oynattığı oyunun 'aşırı' savunmacı olduğunu vurgulayan Donato, şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Mourinho'nun Roma'daki oyunu birçok kişi tarafından her zaman aşırı savunmacı ve sıkıcı olmakla eleştirildi.

"Görevden alınmasının ardından De Rossi ile birlikte oyunun kalitesi önemli ölçüde arttı. Son dönemde ise oyunun yanı sıra sonuç da alınamayınca Roma Mourinho'yu kovmaya karar verdi.

'Pragmatist bir antrenör'

Mourinho kesinlikle sonuçları hedefleyen pragmatik bir teknik direktör. AS Roma'da yine de bir kupa kazandı ve bir Avrupa Ligi Finali'ne çıktı.

Bunlar, kulübün bir süredir elde edemediği hedeflerdi. Bu yüzden Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilir."

"Medya açısından bakıldığında, Mourinho bir fenomen olmaya devam ediyor.

AS Roma'daki her basın toplantısı gazeteciler ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye'de de aynısı olacak."