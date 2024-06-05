İtalyan gazeteci, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk hedefini ortaya çıkardı.

Bu arada İtalyan gazeteci Matteo Nava, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de yapabileceklerini anlattı.

Sabah gazetesine konuşan ve Portekizli hocanın AS Roman dönemini de irdeleyen Nava, şunları söyledi: "Mourinho, Roma'da efsane olarak karşılandı çünkü taraftarlar onun Inter'le kazandığı zaferleri hatırladı.

'Bir gladyatör gibiydi'

"Hemen takımı ve taraftarları komuta etmeye başladı. Bir gladyatör gibiydi.

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"Ligde başarılı olamadı ama 2021- 22'de Konferans Ligi'ni kazandı ve tarihe geçti. Dürüst bir adam.

"İşine bağlı ve futbol dehası. Şovmen yönü de mevcut. Türkiye'ye büyük renk katacaktır.

'Medya ile arası bozuktu'

"Medyayla arası hep biraz bozuktu. Dikkati ve baskıyı takımının üzerinden çekmek için hakemlere, bazen de gazetecilere saldırdı.

"Jose zeki bir insan. Büyük tecrübe. Futbolcular da ona saygı duyuyor. İletişim konusunda başka bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz."

'İlk hedefi Avrupa kupaları'

"Hem UEFA Konferans Ligi'ni kazanması hem de AS Roma ile UEFA Avrupa Ligi'nde final oynaması, Avrupa kupalarına verdiği değeri gösteriyor.

"Ne kadar kupa alırsa alsın o, Avrupa kupalarına her zaman aç. İlk hedefi her zaman Avrupa olacaktır."