İtalyan devinden Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu için çarpıcı bir teklif geldi.

Türkiye'nin EURO 2024’e veda etmesinin hemen ardından devlerin Ferdi Kadıoğlu savaşı başlamıştı.

Fenerbahçe, turnuva devam ederken Brighton’dan gelen 25 milyon Euro’luk teklifi geri çevirmişti.

Manchester United ve Arsenal’in da dahil olduğu bu yarışta, sıradaki adım Juventus’tan gelecek gibi görünüyor.

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Detaylar neler?

İtalyan medyası, Juventus'un yıldız futbolcuyu takas ve para formülüyle kadroya katmak istediğini yazdı.

Buna göre Juve, Fenerbahçe’nin ilgilendiği Weston McKennie’yi önermeye hazırlanıyor.

ABD’li orta saha oyuncusunun yanı sıra 15 milyon Euro’yu geçmeyecek bir bonservis de masaya koyulacak.

Manchester United da devrede

Sarı-lacivertliler, McKennie ile ilgilense de bu teklife nasıl bir yanıt verileceği belirsiz.

Yönetim, Ferdi Kadıoğlu’nu takımda tutmayı planlıyor. Milli yıldız satılacaksa da 40 milyon Euro’lu rakamları görmek istiyor. Öte yandan Manchester United’ın da bu hafta sonuna kadar Fenerbahçe’ye ilk teklifi yapacağı öne sürüldü.