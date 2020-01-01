İtalya'dan iddia: Premier Lig'de sezon iptal edilecek

Belçika'da sezonun kalanı iptal edildi ve lig güncel sıralamasıyla tescil edildi. Udinese cephesinden gelen iddiaya göre Premier Lig de aynı yolda.

Sportif Direktörü Pierpaolo Marino, tıpkı 'daki gibi Premier Lig'de de sezonun kalan bölümünün oynanmayacağını iddia etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada spor dururken Belçika, UEFA'nın aksi yöndeki telkinlerine rağmen, sezonun kalan bölümünü oynatmadı ve ligi mevcut haliyle tescil ederek şampiyonluğu 'e verdi.

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Marino, Premier Lig'in de benzer bir eylemi gerçekleştireceğini düşünüyor. Udineseli futbol adamı, SportItalia'ya verdiği demeçte "Belçika Futbol Futbol Federasyonu, UEFA'nın yaptırım tehditlerine rağmen sezonun kalanını iptal etti. İngiltere'de de Premier Lig benzer bir açıklama yapmak üzere çünkü orada da durum çok ciddileşti. Benim umudum koronavirüs sonrası bir şekilde yeniden futbol izleyebilmek. Ben gelecek sezonlar için endişeliyim, eski sezonlar için değil." açıklamasını yaptı.

Daha fazla takım

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, sezonu tamamlama niyetine sahip olduklarını belirtmekle birlikte bunun mümkün olamayabileceğini "Futbol birinci önceliğimiz değil, insan hayatı birinci önceliğimiz. Bu salgın süresince devletin yönergelerini takip etmeyi sürdüreceğiz." sözleriyle anlatmıştı.

Premier Lig'de en yakın rakibi 'nin 25 puan önünde lider durumda yer alıyor. Kırmızılar'ın 30 yıldır devam eden şampiyonluk hasretine bu kadar yaklaşmışken sezonun mevcut haliyle tescil mi edileceği yoksa tamamen iptal mi edileceği kestirilmeye çalışılıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konuyla ilgili yaptığı yorumda Liverpool'un şampiyonluğunun verilmemesinin mümkün olmayacağını ifade etmişti.