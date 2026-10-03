İtalya - Türkiye: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 4 5 Eki 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

İtalya ile Türkiye, 5 Ekim 2026'da TSİ 21:45'te başlayacak.

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İtalya, Türkiye karşısında süpürme peşinde

İtalya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi A1 Grubu'ndaki 4. maç gününde Türkiye'yi konuk etmek için Renato Dall'Ara Stadyumu'nda sahasına dönüyor. Fransa deplasmanındaki etkileyici beraberliğin ardından teknik direktör Roberto Mancini'nin ekibi, grup sıralamasının zirvesine yakın konumunu sağlamlaştırmak için taraftarı önünde üç puanı hedefliyor. Vincenzo Montella'nın Türkiye'si için ise Belçika'daki zorlu maçın ardından Bologna'ya yapılacak yolculuk, eylüldeki rövanşta alınan yenilginin intikamını aramak adına kritik bir fırsat sunuyor.

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İtalya'nın son formu: Bastoni, Saint-Denis'te puanı kurtardı

İtalya, 3. maç gününde (2 Ekim) Stade de France'ta Fransa ile 1-1 berabere kalarak pazartesi gecesine güçlü bir moralle giriyor. Michael Olise'nin golüyle geriye düşen ekipte savunmacı Alessandro Bastoni, 68. dakikada attığı kafa golüyle eşitliği sağladı ve deplasmanda değerli bir puanı getirdi. Bu sonucun, 2. maç gününde Bursa'da Türkiye karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle birleşmesiyle Mancini'nin İtalya'sı, A1 Grubu'nda ilk ikiye girip çeyrek final bileti alma yarışında güçlü konumunu koruyor.

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Türkiye'nin geri adımı: Liège'de yenilgi

Türkiye, 3. maç gününde (2 Ekim) Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika'ya deplasmanda 3-0 kaybettikten sonra yeniden toparlanma hedefiyle İtalya'ya gidiyor. 20 şut girişimi üretmesine rağmen Montella'nın ekibi, Kevin De Bruyne'nin iki golü ve maçın sonlarında gelen Romelu Lukaku golüyle yıkıldı. Eylülde İtalya'dan dört gol yiyen Türkiye'de Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı'nın yer aldığı savunma hattı, daha sağlam bir görüntü vermek için büyük baskı altında olacak.

Bologna'da kritik kapışma: Orta saha dengesi ile yaratıcılık karşı karşıya

Bu iki ülke arasındaki önceki karşılaşmalar, özellikle Davide Frattesi ile Pio Esposito'nun gol attığı ve İtalya'nın Bursa'da 4-1 kazandığı maçta olduğu gibi, bol gollü taktik savaşlara sahne oldu. Sandro Tonali, Nicolò Fagioli ve Davide Frattesi liderliğindeki İtalya orta sahası, oyunun temposunu belirlemeye ve ileri uçtaki Moise Kean'i pozisyona sokmaya çalışacak. Öte yandan Türkiye, İtalya savunmasını geçiş hücumlarında yakalamak için Real Madrid'in yeteneği Arda Güler'in yaratıcılığına ve Barış Alper Yılmaz'ın kanat oyununa güvenecek. A1 Grubu'nda kritik puanların söz konusu olduğu bu pazartesi günkü mücadele, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir milli maç vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Roberto Mancini, bu maç için İtalya kadrosunu belirliyor. Daha fazla bilgi geldikçe sakatlık ve ceza durumlarına ilişkin güncellemeler de maç saati yaklaştıkça eklenecek.

Vincenzo Montella, Bologna'daki bu deplasman maçında Türkiye'nin başında olacak. Türkiye kampı, Fransa'ya karşı oynanan ilk grup maçında sakatlık sorunları yaşadı ve takıma dair yeni bilgiler maçın başlama saatinden önce netleşecek.

Form durumu

İtalya son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 4-1 mağlup eden ekip, aynı turnuvanın ilk maç gününde Roma'da Belçika'ya 2-0 yenilmişti. Uluslar Ligi öncesinde ise İtalya, Yunanistan ve Lüksemburg ile oynadığı iki hazırlık maçını da 1-0 kazandı. İtalya bu beş karşılaşmada altı gol attı, yedi gol yedi.

Türkiye son beş maçında bir galibiyet ve üç yenilgi aldı, ayrıca kayıtlarda bir sonuç daha bulunuyor. Son maç, Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı 1-4'lük yenilgiyle sonuçlandı ve ekip ayrıca ilk grup maçında Fransa'ya 1-0 kaybetti. Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyet, yakın dönemdeki en dikkat çekici sonuç oldu. Türkiye bu beş maçta altı gol attı, sekiz gol yedi.

İkili rekabet

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma, 28 Eylül 2026'da UEFA Uluslar Ligi A'da oynandı ve İtalya Bursa'da 4-1 kazandı. Son beş karşılaşmada İtalya üç galibiyet ve bir beraberlikle açık üstünlük kurarken, Türkiye bir kez kazandı. Bu galibiyet, Mart 2022'de Sivas'ta oynanan hazırlık maçındaki 2-3'lük sonuçtu. Serideki en farklı sonuç ise Euro 2020'de İtalya'nın Roma'da 3-0 kazandığı maç oldu.

Puan durumu