İtalya Serie C'de Pro Piacenza maça 7 kişi ile çıktı, 20-0 yenildi

Pro Piacenza, Cuneo deplasmanında 15 genç futbolcu ile gitti ve maça 7 kişi ile başladı.Hicham Kanis ise 6 gol atarak rekor kırdı.

İtalya Serie C'de enteresan bir gün oldu.

Cuneo deplasmanına giden Pro Piacenza, maç kadrosunda 15 futbolcuya yer verdi ve maça 7 kişilik takımla başladı.

Bu sezon 4 maçta sahaya çıkmayan Pro Piacenza, eğer bu maça da çıkmasaydı otomatik olarak diskalifiye olacak ve alt lige düşecekti.

Kaptanı ve teknik direktörü 19 yaşında olan Pro Piacenza, Cuneo'ya 20-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçın 28 dakikalık bölümünde 6 gol kaydeden Hicham Kanis, İtalya liglerinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu olmayı başardı.