İtalya Serie C'de Pro Piacenza maça 7 kişi ile çıktı, 20-0 yenildi
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@LBuconi
İtalya Serie C'de enteresan bir gün oldu.
Cuneo deplasmanına giden Pro Piacenza, maç kadrosunda 15 futbolcuya yer verdi ve maça 7 kişilik takımla başladı.
Bu sezon 4 maçta sahaya çıkmayan Pro Piacenza, eğer bu maça da çıkmasaydı otomatik olarak diskalifiye olacak ve alt lige düşecekti.
Kaptanı ve teknik direktörü 19 yaşında olan Pro Piacenza, Cuneo'ya 20-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçın 28 dakikalık bölümünde 6 gol kaydeden Hicham Kanis, İtalya liglerinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu olmayı başardı.