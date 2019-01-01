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Serie C

İtalya Serie C'de Pro Piacenza maça 7 kişi ile çıktı, 20-0 yenildi

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@LBuconi
Pro Piacenza, Cuneo deplasmanında 15 genç futbolcu ile gitti ve maça 7 kişi ile başladı.Hicham Kanis ise 6 gol atarak rekor kırdı.

İtalya Serie C'de enteresan bir gün oldu.

Cuneo deplasmanına giden Pro Piacenza, maç kadrosunda 15 futbolcuya yer verdi ve maça 7 kişilik takımla başladı.

Bu sezon 4 maçta sahaya çıkmayan Pro Piacenza, eğer bu maça da çıkmasaydı otomatik olarak diskalifiye olacak ve alt lige düşecekti.

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Kaptanı ve teknik direktörü 19 yaşında olan Pro Piacenza, Cuneo'ya 20-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçın 28 dakikalık bölümünde 6 gol kaydeden Hicham Kanis, İtalya liglerinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu olmayı başardı.

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