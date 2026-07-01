İtalya’nın düşmanı… Eski ABD’li milli oyuncu, Bosna’yı ABD’ye karşı yönetiyor!

Bosna-Hersek milli takımının yıldızı Esmir Bajraktařević, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda ABD ile karşılaşmadan önce olağanüstü bir insani hikâyeye sahip.

1995 yılında 8.000'den fazla Bosnalı Müslümanın, aralarında 4 amcası ve babasının dedesinin de bulunduğu, öldürüldüğü Srebrenica katliamından kurtulan Bosnalı bir anne ve babanın çocuğu olarak ABD'nin Wisconsin eyaletinde dünyaya geldi.

Ocak 2024'te bir dostluk maçında ABD milli takımında forma giymesine rağmen, 21 yaşındaki Bajraktařević daha sonra uluslararası bağlılığını Bosna-Hersek milli takımına çevirmeye karar verdi ve başından beri ebeveynlerinin ülkesini temsil etmenin kendi tercihi olduğunu vurguladı.

Hollanda’nın PSV Eindhoven takımında forma giyen oyuncu, “Oynadığım her maçta ailemi temsil ediyorum” dedi. Bu sözler, “The Athletic” gazetesi tarafından aktarıldı.

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Oyuncu, İtalya'yı eleyen ve Bosna-Hersek'e 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandıran belirleyici penaltıyı attıktan sonra tüm dikkatleri üzerine çekti. Ardından, köklerini ve ailesinin mirasını onurlandırmak için sembolik bir jestle formasını kaldırarak ailesinin adını gösterdi.

Bajraktarić, ABD’nin Wisconsin eyaletinde büyüdü ve New England Revolution’ın altyapısında parladıktan sonra A takıma yükseldi. Ardından 2025 yılının başında, yaklaşık 6 milyon dolarlık bir transfer ücretiyle Hollanda’nın PSV Eindhoven takımına geçti.

Bajraktarić şu anda, doğduğu ve bir kez milli formayı giydiği ABD ile özel bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçta Bosna-Hersek’i Dünya Kupası’nda son 16 turuna taşımayı hedefliyor. Birçok kişi ise onun hikâyesini, hayatın savaşın acıları karşısında kazandığı bir zaferin somut örneği olarak görüyor ve ailesinin çektiği acıların yeni nesiller için bir ilham kaynağına dönüştüğünü düşünüyor.