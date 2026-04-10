İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörünün kimliği açıklandı

İtalyan Futbol Federasyonu, bugün Cuma günü, Gennaro Gattuso'nun ayrılmasının ardından 21 yaş altı milli takım teknik direktörü Silvio Baldini'yi A milli takımın başına getirdiğini duyurdu.

Gattuso, Azzurri'yi 2026 Dünya Kupası finallerine taşıyamadığı için İtalya milli takımının teknik direktörlüğünden ayrıldı.

İtalyan Federasyonu yaptığı açıklamada, Baldini'nin önümüzdeki Haziran ayında Yunanistan ve Lüksemburg ile oynanacak hazırlık maçlarında İtalya Milli Takımı'nı yöneteceğini belirtti.

İtalya, Lüksemburg ile oynadığı 9 maçın 8'ini kazandı; tek beraberlik (1-1) ise 4 Haziran 2014'te oynanan dostluk maçında gerçekleşti.

İtalya ise Yunanistan ile 11 maç oynadı ve bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

İki takımın son karşılaşması 12 Ekim 2019'da Olimpico Stadyumu'nda 56 bin seyirci önünde gerçekleşti ve İtalya, Jorginho ve Bernardeschi'nin golleriyle 2-0 galip geldi.

Ayrıca okuyun

