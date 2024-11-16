İtalya'da Mauro Icardi gündemi: "Galatasaray kariyerindeki en doğru tercih"

İtalya'da gazeteci Gianluigi Longari, Icardi'nin yaşadıklarını kaleme aldı ve Galatasaray'a transferinin kariyerindeki en iyi tercih olduğunu söyledi.

İtalya'dan Icardi yorumu

Galatasaray en doğru tercihti

Gianluigi Longari, Icardi'yi yorumladı

NE OLDU? Wanda Nara’yla çalkantılı bir süreç yaşayan Mauro Icardi uzun süre top koşturduğu İtalya’da da gündem oldu. Sportitalia’nın ünlü muhabiri Gianluigi Longari, Arjantinli futbolcunun yaşadıklarını mercek altına aldı. Haberde Icardi’nin son sakatlığının profesyonel hayatını değiştirebilecek acı bir yüzleşme olduğu belirtildi.

NE SÖYLENDİ? Icardi’nin kariyerinin Wanda Nara’nın profesyonellikten uzak yönetim tarzı olmasaydı daha görkemli olabileceğine vurgu yapıldı. Longari, Inter’de takım kaptanlığının alınmasına yol açan kişinin de PSG’deki kişisel sorunların da Wanda Nara kaynaklı olduğunu dile getirdi.

GALATASARAY YORUMU: Galatasaray transferinin Icardi’nin kariyerindeki en doğru tercih olduğunu dile getiren Longari, bu seçimde Wanda Nara’nın ilgisi olmadığını da söyledi.

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Çalkantılı ilişkisinin Arjantin Milli Takımı kapılarının da kapattığını hatırlatan Longari, Icardi’nin çok daha fazlasını hak ettiğine dikkat çekti.

Bu seviyedeki bir santrforun yeteneklerinden ziyade pembe dizi senaryosuna benzer bitmek bilmeyen olaylarla hatırlanıyor ve anılıyor olmasının acı verici olduğu ifade edildi.