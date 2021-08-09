İsviçre'de Murat Yakın dönemi

İsviçre Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Murat Yakın getirildi.

5 yıl süren Vladimir Petkovic dönemi Boşnak asıllı teknik adamın Euro 2020 sonrası Bordeaux ile anlaşmasıyla sona eren İsviçre Milli Takımı'nda yeni teknik direktör resmi olarak duyuruldu.

Daha önce Basel, Spartak Moskova, Grasshoppers, Luzern, Thun ve FC Schaffhausen gibi takımları da çalıştıran Murat Yakın İsviçre Milli Takımı'nın yeni hocası oldu.

İsviçre Futbol Federasyonu Murat Yakın ile şimdilik, 2022 Dünya Kupası elemelerinin sonuna kadar sözleşme imzalarken, milli takım da resmi twitter hesabından yeni teknik direktörlerine bir hoşgeldin videosu yayınladı.

Murat Yakin ist der neue Nati-Trainer. Herzlich Willkommen!

Murat Yakin est le nouvel entraîneur de la Nati. Bienvenue!

Murat Yakin è il nuovo allenatore della Nati. Benvenuto!



👉 https://t.co/AeHvUVv9wn



(🎥🇫🇷 👇)#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/AdQqjjraG0 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) August 9, 2021

Futbolculuk döneminde İsviçre'de Grasshoppers ve Basel, Almanya'da ise Stuttgart ve Kaiserslautern formaları giyen Türk asıllı İsviçreli teknik adam, 1998 ve 2000 yılları arasında da Fenerbahçe'de oynamış ve 49 kez de İsviçre Milli Takımı'yla sahaya çıkmıştı.