İsviçre'de hedef tarih belli oldu: 19 Haziran
Yorum()
Getty
İsviçre 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu SFL'den yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde düzenlenen toplantı sonucu, mart ayından beri ara verilen liglerin 19 Haziran'da başlaması ve 2 Ağustos'ta tamamlanmasına karar verildi.
Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı ifade edildi.
Bu sezon için hem İsviçre Süper Ligi hem de İsviçre Challenge Ligi'ndeki takımlara, maçlarda 5 oyuncu değişiklik hakkı tanınacağı da belirtildi.
23 haftası geride kalan İsviçre Premier Lig'de lider St. Gallen ve ikinci sıradaki Young Boys'un 45'er puanları bulunuyor. Basel ise 40 puanla bu iki takımı takip ediyor.