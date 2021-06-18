İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu

İsviçre ile Türkiye arasında 20 Haziran Pazar günü oynanacak olan karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ilk iki maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Gruptaki son maçta İsviçre ile karşılaşacak olan ay-yıldızlıların bu maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını ise, Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İsveç Futbol Federasyonu'ndan Anreas Ekberg yapacak.

Vincic'in daha önce yönettiği Türk takımlarının maçları

2019/2020 sezonunda Galatasaray'ın deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı yöneten Vancic, 2018 yılında Türkiye'nin İrlanda'yı 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçında da görev almıştı.

2010 yılında Türkiye U21 ile Gürcistan U21 arasında oynanan ve kırmızı-beyazlıların 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada görev alan Sloven hakem iki kez de Türkiye U17 maçında görev aldı.

Norveç U17 ile oynanan karşılaşmayı Türkiye 2-0 kazanırken, Galler U17 ile 1-1 berabere kalmıştı.

Türkiye - İsviçre maçı ne zaman?

A Grubu'nun son maçında oynanacak olan İsviçre - Türkiye karşılaşması 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Bakü Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19:00'da TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

İki ekip İsviçre'nin Avusturya ile birlikte ev sahibi olduğu Euro 2008'de de karşılaşmıştı. A Milli Takım rakibini 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmişti.