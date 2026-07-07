İsviçre, penaltılarda Kolombiya’dan daha başarılı oldu ve Arjantin ile eşleşti

Arjantin, Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşacak. Sekizinci finalde beklentilerin altında kalan bir maçın ardından (0-0), penaltı atışlarında (4-3) Kolombiya’yı eledi. Cumartesi günü Kansas City’de, son dünya şampiyonu ile heyecan verici bir maç oynanacak.

Kolombiya, maçın ilk dakikalarında dirençli İsviçre'nin oyununa ayak uydurmakta zorlandı. İlk yarı ilerledikçe Güney Amerikalılar oyuna daha iyi girdi; Luis Díaz ve James Rodríguez ataklar kurmaya çalıştı.

Kolombiya’nın en büyük gol fırsatı 20. dakikada yaşandı. Gregor Kobel, Gustavo Puerta’nın sert şutunu kedi gibi kurtardı. Kısa süre sonra su molası verildi. Moladan sonra top hakimiyeti yine büyük ölçüde kurnaz İsviçreli oyuncuların elindeydi; onlar Kolombiya savunmasının arkasındaki boşlukları kolluyorlardı.

Kolombiya, ilk yarının son dakikalarında tekrar üstünlüğü ele geçirdi, ancak Puerta ve Luis Suárez’in girişimleri, o kadar çok istenen 0-1’i getirmedi. Birbirlerine neredeyse hiç fark atamayan iki takım arasındaki maç, devre arasında mantıklı bir 0-0 skoruyla sona erdi.

İkinci yarı başladıktan sonra Fabian Rieder, yan ağlara çarpan bir serbest vuruşla gole çok yaklaştı. Gerilim doruk noktasındaydı, ancak kaliteli bir futbol söz konusu değildi. Maçın 60. dakikasında Suárez, Kolombiya adına gol fırsatı yakaladı ancak golü kaçırdı; bu sırada James ve Jhon Arias oyundan çıktı.

Vancouver’daki karşılaşma uzatmalara gitti. Kolombiya, Jhon Lucumi’nin köşe vuruşundan kafayla topu üst direğe çarpmasıyla hayal kırıklığı yaşarken, Jáminton Campaz’ın şutu da Kobel tarafından kıl payı kurtarıldı. Diğer tarafta ise oyuna sonradan giren Zeki Amdouni, kaleci Camilo Vargas tarafından durduruldu.

Maç son derece heyecanlı bir şekilde devam etti: Granit Xhaka’nın şutu az farkla üstten dışarı çıktı ve Campaz’ın yakın mesafeden attığı şut da üstten dışarı gitti; bu durum Kolombiya tarafını hayrete düşürdü. Uzatmalarda bir sonuç alınamayınca maç penaltılara gitti.

Davinson Sánchez topu üst direğe çarptırırken, Manuel Akanji ise topu çok üstten dışarı attı. Kobel daha sonra Cucho Hernández’in vuruşunu kurtardı. Luis Díaz, İsviçre için maçın kaderini belirleyecek pozisyonda hata yapmadı. Rubén Vargas ise İsviçre’yi Arjantin ile oynayacağı çeyrek final maçına taşıdı.