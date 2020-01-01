İsveç'te liglerin başlatılması için onay verildi

İsveç Profesyonel Futbol Ligleri (SEF) organizasyonu, askıya alınan liglerin 14 Haziran'da başlaması için hükümetten gereken onayın çıktığını duyurdu.

İsveç'te 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu SEF tarafından yapılan açıklamada, hem hükümet hem de sağlık bakanlığı yetkilileriyle uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından liglerin başlaması için gereken onayın alındığı belirtildi.

SEF Genel Sekreteri Mats Enquist, "Yetkililerin söz konusu protokolleri kabul etmesi nedeniyle son derece mutluyum. Böylece liglerin 14 Haziran'da başlaması için gereken hazırlıkları yapacağız." ifadelerini kullandı.

İsveç Futbol Birliği Başkanı Karl-Erik Nilsson ise alınan karardan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu haberin gelmesini uzun zamandır bekliyorduk. Artık kademeli olarak normalleşmeye geçiyoruz. Organizasyon hazırlıklarını yaparken, salgının yayılmasını önlemek için kurallara uymaya ve sorumluluklarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha fazla takım

İsveç'te lig maçlarının seyircisiz olarak başlatılması bekleniyor.