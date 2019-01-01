İsveç - İspanya ne zaman, hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeleri F Grubu’nda İsveç ile İspanya karşı karşıya gelecek. Peki maç hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nde İsveç, sahasında grup lideri İspanya'yı ağırlıyor.

Ev sahibi ekip 14 puanla ikinci sırada yer alırken İspanya ise 19 puanla zirvede bulunuyor. Son oynadığı maçta Malta'yı 4-0 mağlup eden İsveç, grupta oynadığı 7 maçın 4'ünden galip geldi; 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı.

İspanya ise son maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı ve grupta yenilgisi bulunmuyor. Misafir ekip, bu maçtan beraberlik dahi alsa puanını 20'ye yükseltere gruptan çıkmayı garantileyecek.

İsveç - İspanya maçı hangi kanalda?

15 Ekim Salı günü oynanacak İsviçre - İrlanda maçı TSİ 21:45'te başlayacak. Bu karşılaşmayı internet üzerinden yayın yapan S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.