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Allsvenskan'ın son haftası beklentileri fazlasıyla karşıladı. IK Sirius ve Hammarby IF şampiyonluk yarışındaki iki takımdı; kupayı Sirius kazandı. Uppsala ekibi ilk kez ülkenin en iyisi oldu.

Maçlar öncesinde şampiyonluğun favorisi Hammarby'ydi. Stockholm ekibi, Sirius ile aynı puana (61) sahipti ancak averajı çok daha iyiydi (+39'a karşı +24).

Ne var ki ligin üst sıralarındaki Västerås SK'ye konuk olan Hammarby için işler tamamen ters gitti. Taonsa Axel, ilk yarıda ev sahibini öne geçirdi ve Västerås SK bu üstünlüğü maç sonuna kadar korudu.

Bu sırada Sirius da IFK Göteborg deplasmanında zorlanıyordu. Maç uzun süre 0-0 devam etti ve her hata şampiyonluk umutları için ölümcül olabilirdi. Yine de Hammarby'nin maçındaki kendileri için avantajlı skordan haberdarlardı.

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Normal sürenin bitimine birkaç dakika kala Zalán Vancsa, seken topa yaptığı kafa vuruşunu yeterince alçaktan göndererek deplasman tribününü sevince boğdu: 0-1.

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Şampiyonluk yarışını belirleyen an bu oldu. Sirius'un tarihî şampiyonluğunun artık engellenemeyeceği belli olduğunda, uzatma dakikalarının sonlarında kırmızı kart gören Hammarby maçı on kişi tamamladı.

Sirius ayrıca Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmaya hak kazandı. Hammarby ise Avrupa Ligi ön elemesiyle yetinmek zorunda kaldı.

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Djurgårdens IF için de harika bir gündü. Hammarby'nin ezeli rakibi, önceki hafta Sirius'un yediği golü kutlamıştı ; çünkü bu gol, ezeli rakibinin şampiyonluk şansını önemli ölçüde azaltmıştı.

Ancak o yenilgi, Djurgårdens'in Avrupa kupalarına katılma ihtimalini etkilemişti. Son hafta öncesinde Djurgårdens, Avrupa kupalarına götüren üçüncü ve son bilet için BK Häcken ile aynı puandaydı. Son hafta Häcken ile oynadığı maçı 1-0 kazanan Djurgårdens sayesinde Stockholm'ün o yakasında da kutlamalar vardı.