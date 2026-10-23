Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico karşılaşması öncesinde gerginlik havası başladı. Kraliyet kulübünün kanalı, hakem kararlarına yönelik bir saldırı başlatarak hakemleri iki takıma farklı davranmakla suçladı. Bu hamle, "Spotify Camp Nou" sahasında oynanacak beklenen dev maça günler kala geldi.

Pazar günkü karşılaşmayı yönetecek hakem ekibi henüz açıklanmamış olmasına rağmen, Real Madrid kanalı, gerek önceki El Clasico maçlarında gerekse iki takımın diğer rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda görülen kırmızı kartlar, iptal edilen goller ve penaltılar gibi tartışmalı hakem kararlarını gözden geçiren uzun bir rapora yer verdi.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre kanal, Real Madrid'in hakem kararlarından en çok zarar gören taraf olduğunu, Barcelona'nın ise farklı bir muameleye tabi tutulduğunu savundu. Bu söylem, sezonun en hassas maçlarından birinin öncesinde hakemliği mercek altına aldı.

Barcelona'ya "ayrıcalıklı muamele" mi?

Raporda öne çıkan ifadelerde Madrid kanalı şunları söyledi: "Sonuç açık; hakemlerin Barcelona'ya yaklaşımı Real Madrid'e yaklaşımlarından farklı ve kulübümüz her zaman en çok zarar gören taraf olmakla sonuçlanıyor."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Kanal ayrıca Katalan takımının çıktığı maçlardaki hakemlik düzeyi hakkında konuşarak üslubunu sertleştirdi ve şunları ifade etti: "Barcelona lehine olan hakemlik düzeyi, gerek El Clasico maçlarında gerekse öncesinde muhteşem; son haftalarda da görüldüğü gibi."

Rapor yalnızca saha içindeki kararlarla sınırlı kalmadı, aynı zamanda iki takımın oyuncularının hakemlerden gördüğü kişisel muamelenin farklılığı olarak nitelediği konuya da değinerek Barcelona oyuncularının daha yumuşak bir muameleye tabi tutulduğunu öne sürdü.

Kanal bu bağlamda bir oyuncunun "Barcelona'da oynuyorsa ayrıcalıklı bir muamele gördüğünü" ekledikten sonra, Katalan takımının oyuncuları lehine "talep üzerine hakemlik" olarak nitelediği bir durumun varlığına da ima etti.

Video teknolojisine uzanan bir saldırı

Real Madrid kanalı eleştirilerini saha hakemleriyle sınırlı tutmadı, aynı zamanda video yardımcı hakem teknolojisine (VAR) de uzandı. Kanal, birden fazla kez Barcelona lehine "talep üzerine video teknolojisi" olarak adlandırdığı bir durumdan söz etti.

Kanal raporunu, bu havanın El Clasico öncesinde yaşandığını vurgulayarak ve Barcelona'nın bu maça, Madridli rakibine kıyasla kayırmacı hakemlik muamelesi olarak nitelediği bir ortamda girdiğini öne sürerek tamamladı.