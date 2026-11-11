Hollanda kalecisi Bart Verbruggen, milli takımın son UEFA Uluslar Ligi maçlarındaki savunma performansından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Hollanda, Yunanistan ve Almanya ile karşılaşmaya hazırlanırken Verbruggen, gol yememenin takımın ortak savunma çabasını gerektirdiğini vurguladı.

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Verbruggen, Hollanda'dan savunmada toparlanma bekliyor

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi grubundaki son maçlarında Yunanistan ve Almanya ile karşılaşmaya hazırlanırken kaleci Bart Verbruggen takımın son dönemdeki savunma istatistiklerini değerlendirdi. Verbruggen, Brighton'da kulüp düzeyinde birçok kez kalesini gole kapatmış olsa da ESPN ile röportaj yaptığı sırada Hollanda, grup aşamasındaki önceki dört maçında beş gol yemiş durumdaydı.

24 yaşındaki kaleci, üst düzey rakiplerle karşılaşmadan önce acilen ele alınması gereken savunma zaaflarını değerlendirmekten kaçınmadı.

Virgil van Dijk'ın fiziksel sorunlar nedeniyle kadrodan çıkmasının ardından savunmada son anda değişiklikler yapıldı. Brentford savunmacısı Sepp van den Berg savunmaya takviye olarak çağrılmadan önce kadroda 23 oyuncu kalmıştı. Hollanda şu anda 2. Grup'ta sekiz puanla Yunanistan'la zirveyi paylaşıyor. Bu nedenle yaklaşan maçlarda savunma sağlamlığı büyük önem taşıyor.

Kaleyi gole kapatmak takımın ortak sorumluluğu

Kulüp formuyla millî takımın savunma rakamları arasındaki farka değinen Verbruggen, gol yememenin yalnızca kalecinin değil, tüm takımın sorumluluğu olduğunu vurguladı.

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Verbruggen, yenilen beş gole ilişkin, “Elbette gol yediğinizde hayal kırıklığına uğrarsınız. Kaleyi gole kapatmak bir takım işidir; yalnızca kalecinin sorumluluğu değildir” dedi.

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“Asıl görevim topun kaleye girmesini önlemek. Gol yediğimizde savunma hattını organize etmek de buna dâhil ve bu konuda kendimi sorumlu hissediyorum.”

Yapıcı değerlendirme ve sürekli kendini geliştirme

Verbruggen, takımın savunma düzenini açıkça değerlendirdiğini belirterek kadroda hiçbir panik olmadığını söyledi.

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“İstediğimiz bu değil ve bunu konuştuk. Kadroda kesinlikle panik yok. Bu, oyunumuzun ilerleyen dönemde geliştirebileceğimiz bir başka yönü” dedi.

Kişisel gelişimine de değinen kaleci, kendisini hiçbir zaman gelişimini tamamlamış bir oyuncu olarak görmediğini, her gün sıkı çalışmayı biriken deneyimle birleştirmenin sürekli gelişimin anahtarı olduğunu belirtti.

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Hollanda, Yunanistan ve Almanya karşısındaki kritik sınavlara hazır

Hollanda, 13 Kasım Cuma günü Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da Yunanistan'ı ağırlayacak. Ardından 16 Kasım Pazartesi günü Almanya ile karşılaşmak üzere Berlin'e gidecek.

Grup aşaması sona yaklaşırken Verbruggen ve savunmadaki takım arkadaşları, bireysel ve kolektif hataları ortadan kaldırmanın gruptan çıkmak için kilit önemde olduğunu biliyor.

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Geniş deneyimi ve kendini geliştirmeye duyduğu bitmek bilmeyen istekle Verbruggen, Hollanda kalesine güven vermeyi hedefliyor.