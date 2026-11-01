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TSG Hoffenheim v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar
Çeviri:

"İstediğim kadar cümle kurarım": Sandro Wagner basın toplantısında akıllarda kalacak bir performans sergiledi

Bundesliga II
Hannover 96 - Dynamo Dresden
Hannover 96
S. Wagner

Hannover 96, teknik direktör Sandro Wagner yönetiminde geçen çalkantılı haftaların ardından ilk galibiyetini aldı. Dynamo Dresden karşısında kazanılan üç puanın ardından Wagner, basın toplantısında meydan okuyan bir tavır sergiledi.

Wagner, basın toplantısında kollarını kavuşturmuş hâlde otururken kendisine, 2-1'lik galibiyetin ardından bitiş düdüğüyle neden doğrudan soyunma odasına gittiği de soruldu. Yanıtı şöyleydi: "Tuvalete gitmem gerekiyordu. Bu bir. Bir de maçtan sonra odağı bana değil, oyunculara yöneltmeniz önemli olurdu."

Aşağı Saksonya ekibinin başındaki beşinci maçında ilk galibiyetini alan Wagner, bunun kendisinde bir şey değiştirmediğini söyledi. Hannover, on maç sonunda topladığı 11 puanla şimdi 12. sırada. Wagner, "Daha önce de bende bir şey değiştirmiyordu, şimdi de değiştirmiyor. Oyun içeriğine odaklanmaya ve takımı geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

Beş maçın üçünü kaybeden ve bu süreçte DFB Kupası'ndan da elenen Wagner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuçta benim nasıl hissettiğimin bir önemi yok. Sadece şunu söylüyorum: Sakat oyuncularımızı sürekli öne çıkarmak ve bahane üretmek istemiyorum. Oyunculara örnek olmak da istiyorum. 38 yaşındayım. O kadar yaşlı değilim ama bazı oyunculardan daha yaşlıyım. Ortalık karıştığında da orada olmak istiyorum. Bu, lider konumundaki kişiler için önemli. Oyuncuların ilk günden beri gördüğü şey, hiçbir şeyden korkmadığım."

Bir gazeteci, ligin son sırasındaki Dresden ekibine karşı oynanan ilk yarıyı "benim gözümden" sezonun en kötü ilk yarısı olarak değerlendirdi. Wagner ise şöyle karşılık verdi: "Bakış açınızı küçümsemek istemem ama ben öyle düşünmüyorum. Elbette istediğiniz gibi düşünebilirsiniz; bunu geçenlerde de görmüştüm. İlk yarının ilk on dakikası birçok açıdan iyiydi."

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Bundesliga II

08 Kas 2026

H96

H96

Sandro Wagner'in basın toplantısındaki sözleri: "İstediğim kadar cümle kurarım"

Bir başka muhabir, Wagner'den takımıyla doğru yolda olup olmadıklarına ilişkin "iki üç cümle" kurmasını istedi. Teknik direktör, "İstediğim kadar cümle kurarım. Şunu da söylemeliyim: Bir teknik direktör maçı her zaman yalnızca sonuca göre değerlendirmemeli" yanıtını verdi.

Wagner daha önce Sky yayınında, St. Pauli ile 1-1 berabere kaldıkları maçın da kupada Kaiserslautern'e 2-0 yenildikleri karşılaşmanın da takımının pazar günkü galibiyetinden daha iyi maçlar olduğunu söylemişti. "Bugün oyun açısından birçok noktadan pek memnun değildim. Gerçekten yalnızca oyun içeriğine odaklanmaya çalışıyorum ve değerlendirmemi de buna göre yapıyorum." Wagner, futbolun sonuç odaklı bir spor olması nedeniyle "şimdi herkes 'Güzel!' diyor. Ama güzel değildi" diye ekledi.

Yine de Wagner, kendi yönetimindeki ilk galibiyetin ardından takımına övgüde bulundu. Gol atamama serisi devam etse de Husseyn Chakroun'un skoru 1-1'e getiren golünün asistini yapan forvet Benjamin Källman hakkında şunları söyledi: "Instagram'daki bütün o saçmalıklar ve kimin ne söylediği hiç önemli değil. Onu ben değerlendiriyorum. Ona da söylüyorum: Goller umurumda bile değil. Onlar ekstra, ortaya çıkan sonuç. Ama iyi pres yap, topları iyi sakla, gollere hazırlık yap; bunlar çok daha önemli."

Sandro WagnerGetty Images

Hannover 96 kısa süre içinde teknik direktörü ve sportif işlerden sorumlu genel müdürü görevden aldı

Geçen yıl üst lige yükselme fırsatını ancak son maç haftasında kaçıran ve bu sezona da aynı doğrultuda hedeflerle başlayan Hannover'de işler haftalardır pek yolunda gitmiyor. İkinci lig ekibi, hayal kırıklığı yaratan sezon başlangıcının ardından teknik direktör Christian Titz ile yollarını ayırmıştı.

Cumartesi günü Wagner'i göreve getiren sportif işlerden sorumlu genel müdür Jonas Boldt da kulüpten ayrılmak zorunda kaldı. Böylece Aşağı Saksonya ekibindeki görevi yalnızca beş ay sürdü.

44 yaşındaki Boldt, mayıs ayının sonunda Jörg Schmadtke'nin yerine göreve getirilmişti. Kırmızılar ile yaptığı sözleşme başlangıçta üç yıllıktı.

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