İşte Liverpool'un 50 milyon poundluk yeni tesisi

Liverpool'un son teknoloji yeni tesisinin çalışmaları, 2020-21 sezonundan önce tamamlanmak üzere hızla devam ediyor.

Premier Lig lideri 'un 50 milyon pound değerindeki yeni antrenman tesisi, 2020-21 sezonu öncesi tamamlanmış olacak.

Modern teknolojilerle tasarlanan tesisin inşaat çalışmaları devam ediyor. Çalışmalardan alınan bu fotoğraflar, hem kaydedilen ilerlemeyi hem de 2020 yazında açıldığı zaman nasıl görüneceğine dair bilgi veriyor.

Kirkby'de açılacak olan 9200 metrekarelik bu tesisle birlikte kulüp tarihinde ilk kez A takımın ve akademinin tesisleri aynı mekanda yer alacak.

Goal'ün elde ettiği bilgilere göre Jürgen Klopp da dahil olmak üzere tesisin oluşumu ve gereklilikleri ile ilgili kulübün önemli isimlerine danışıldı. Ayrıca A takım oyuncuları da iç düzenlemelerde ve tasarımda söz sahibi oldu.

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Çalışmanın mimarları, bu tesislerin Avrupa'nın en iyi antrenman tesisleri arasında gösterileceğini düşünüyor.

Tesislerde iki spor salonu, tam boyutlu bir kapalı spor salonu, havuz, hidroterapi kompleksi ve uzman spor rehabilitasyon odaları Ayrıca özel TV stüdyoları, basın toplantısı olanakları ve ofisler de olacak.