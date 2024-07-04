CNN Portugal'in geçtiği habere göre Fenerbahçe, yıldız futbolcu için kulübüyle 20 milyon euro bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağladı.

2024-25 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.

Bir süredir Sevilla'nın santrforu Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, transferde mutlu sona ulaştı.

Portekiz basını duyurdu

CNN Portugal'ın haberine göre Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'ye transfer oluyor.

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Portekiz'i 2022 Dünya Kupası'ndan eleyen golü atan Faslı forvet, 20 milyon euro karşılığında İstanbul devine geliyor.

Nesyri'nin 2020'den bu yana formasını giydiği Sevilla, 15 milyon euroluk ilk teklifi reddetti ve Fenerbahçe İspanyol kulübün talep ettiği 20 milyon Euro'yu ödemeyi kabul etti.

Youssef En-Nesyri'nin 2023-24 sezonu performansı

27 yaşındaki Youssef En-Nesyri, 2023/24 sezonunda Sevilla formasıyla çıktığı 41 maçta 20 gol (İspanya liginde 16) attı.

Sevilla ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro.