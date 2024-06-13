Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü Portekizli antrenör olan Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ün sol beki Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu ile dört yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Levent Mercan'ın 2023-24 sezonu performansı
2022 yılında Schalke 04'ten Fatih Karagümrük'e transfer olan Levent Mercan, geçtiğimiz sezon İstanbul ekibiyle tüm kulvarlarda toplamda 39 karşılaşmaya çıktı.
Levent Mercan, söz konusu 39 maçta bir gol atıp beş asist kaydetti.
Levent'in formasını giydiği Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezonu 40 puanla 18. sırada tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e düştü.