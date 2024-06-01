Fenerbahçe'nin iki yıllık anlaşma sağladığı Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüpten ilk talebi ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de bu sezon toplanan rekor puana rağmen elde edilen ikinciliğin ardından yeni sezon için ilk hamle dün gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takımda mevcut yönetim adına Jose Mourinho ile görüşen Sportif Direktör Branco her sorunu aştı ve Portekizli dünyaca ünlü teknik direktöre iki yıllık sözleşmeye ikna etmeyi başardı.

Branco ile Mourinho görüşmesine, Ali Koç’un yeni yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı’nın da katıldığı ve anlaşmada rol oynadığı öğrenildi.

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Fred ve Dzeko ile görüştü

Skorer'in haberine göre Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe’nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı aldı.

Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko’yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi. Mourinho ayrıca son kararını vermeden önce Fenerbahçe’yi çalıştıran isimlerden biri olan Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi.

Başarılı teknik direktörün ‘evet’ demesindeki en önemli detaylardan birinin de bu görüşmeler olduğu vurgulandı.

'Herkesi görmek istiyorum'

Fenerbahçe’nin maçlarını takip eden Jose Mourinho'nun Branco ile yaptığı görüşmelerde "Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Seçim çalışmalarını sürdüren ve üyelerle bir araya gelen Başkan Ali Koç’un da son günlerde "İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Birçok oyuncumuzu isteyen kulüpler var. Bu oyuncularımıza astronomik bir teklif gelmezse kalacaklar" demesi de Portekizli çalıştırıcının bu isteğini doğruladı.