Alman teknik direktör beklentilerin aksine davrandı

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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray maçında Dani Olmo'yu yalancı santrfor pozisyonunda sahaya sürme kararının nedenini açıkladı.

Flick, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Raphinha'nın yokluğunu telafi etmek için Brezilyalı Gabriel Jesus'u gerçek bir santrfor olarak kullanmayı tercih etmeyerek beklentilerin aksine hareket etti ve Dani Olmo'yu yalancı santrfor olarak sahaya sürmeyi seçti.

Barcelona'nın Galatasaray maçı için tam ilk 11'ine göz atın.

İspanyol AS gazetesinin aktardığına göre Flick, maç öncesinde "Movistar Plus" kanalına yaptığı açıklamalarda, ev sahibi ekibin uygulamasını beklediği baskı göz önüne alındığında Türk takımıyla yapılacak karşılaşmanın kolay olmayacağını belirtti; ancak Barcelona'nın bu koşullarla baş etme becerisine duyduğu güvenin altını çizdi.

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Flick, Olmo'ya güvenmesinin nedenini açıkladı

Raphinha'nın yokluğunu telafi etmek için Dani Olmo'yu santrfor pozisyonunda oynatma kararıyla ilgili olarak Alman teknik adam şöyle konuştu: "Bugün Olmo'yu sahaya sürme kararımın nedeni bu. Topu tutabiliyor ve kontrol edebiliyor; amaç da bu."

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Flick sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca oyuncuların oynadığı dakikaları ve fiziksel yüklenmeleri dikkatli yönetmemiz gerektiğini biliyoruz; özellikle de bir sonraki maç cumartesi ya da pazar günü olacağı için. Bu nedenle bu konuyu akıllıca ele almalıyız."

Flick zorlu bir maç bekliyor

Galatasaray'ın stadyumunda beklenen atmosferle ilgili olarak Flick, "Zorlu bir maç olacak. Daha önce analiz ettiğimiz tüm maçlardan biliyoruz ki üzerimize baskı yapacaklar. Ama kendimize güveniyoruz; baskı ve onunla baş etme becerisi bizim silahlarımızdan biri" dedi.

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Flick, Lamine Yamal ve rotasyon hakkında konuştu

Lamine Yamal'ı dinlendirme olasılığına ilişkin olarak Flick, dünya çapındaki oyuncuların genellikle kolayca dinlenme fırsatı bulamadığına işaret etti ve teknik ekibin mevcut durumun doğasının ve oyuncuların oynatılmasını yönetmenin öneminin farkında olduğunu belirtti.

Alman teknik adam şunları ekledi: "Benim ve oyuncular için Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek son derece önemli. Sanıyorum Barcelona son 19 yılda buna benzer bir başlangıç yapmadı; bu da bize güven veriyor."

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Flick: Hedefimiz kupa kazanmak, tarih yazmak değil

Barcelona'nın bu sezondaki hedefleriyle ilgili olarak Alman teknik adam, amacın tarihi rakamlara ulaşmak değil, şampiyonluklar elde etmek olduğunu vurguladı.

Flick, "Şimdiye kadar izlediğimiz yolda aynı şekilde çalışmaya devam etmek istiyoruz. Konu tarih yazmak değil; en önemlisi kupaları kazanmak ve çalışmaya devam etmek" dedi.

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Barcelona, Katalan ekibine fiziksel ve taktiksel zorluklar yaşatması beklenen bu karşılaşmada, Flick'in topa sahip olma ve baskı üzerine kurulu anlayışına güvenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki olumlu başlangıcını sürdürmeyi umuyor.