İşte gidiyoruz: AZ, Troy Parrott'u 20 milyon euroya satıyor

Troy Parrott, AZ'den Real Betis'e transfer oluyor. Fabrizio Romano, çarşamba öğleden sonra meşhur “here we go” ifadesiyle bunu duyurdu. İspanyol kulübü, Parrott'un hizmetleri için yirmi milyon euro ödeyecek.

Pazar günü Real Betis'in Parrott'a ilgisi Mounir Boualin tarafından duyurulmuştu. Üç gün sonra anlaşma böylece tamamlandı.

West Ham United daha önce Parrott için somut adım atmıştı, ancak AZ'den ret yanıtı aldı. Voetbal International, Kuzey Hollanda ekibinin 17,5 milyon euroluk teklife “hayır” dediğini yazdı.

Bunun üzerine West Ham geri çekildi ve Real Betis fırsatı değerlendirdi. Antony'nin de sözleşmesinin bulunduğu kulüp, AZ'nin talep ettiği yirmi milyon euroyu ödemeye hazır.

Parrott, 2024 yazında Tottenham Hotspur'dan yaklaşık dört milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 2023/24 sezonunda Excelsior'da kiralık olarak büyük etki yarattıktan sonra bu adım gelmişti.

Parrott, Vangelis Pavlidis'in Benfica'ya gitmesinin ardından Alkmaar'da büyük bir boşluğu doldurmak zorundaydı, ancak 97 maçta 51 gol ve 17 asistle bunu oldukça iyi yaptı.

Parrott, aralık ayında uluslararası arenada da adından söz ettirdi. Portekiz'e karşı iki, Macaristan'a karşı ise üç gol atarak İrlanda'nın Dünya Kupası hayalini adeta tek başına canlı tuttu. Ancak finallere katılım son anda gerçekleşmedi.