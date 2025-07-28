Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in yeni takımı belli oldu.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferinin resmiyet kazanmasının an meselesi olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların, Portekizli orta sahanın sonraki satışından payı konusunda Benfica ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'in sonraki satıştan yüzde 50'lik payı konusunda Benfica ile el sıkıştığı kaydedildi.

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10 milyon euro

Beşiktaş'ın yüzde 50'lik pay için Benfica'ya 10 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'in transferi konusunda Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaştığı aktarıldı.

Rusya basınından Championat'ın haberine göre; Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'da yıllık 3 milyon 500 bin euro kazanacağı kaydedildi.

Gedson Fernandes'in bu sözleşme ile Spartak Moskova'da en çok kazanan futbolcu olduğu vurgulandı.

26 yaşındaki orta saha, 2022-2023 sezonu başında 6 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olmuştu.